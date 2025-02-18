У торгового центра в Марьиной Роще обеспечили свободный подъезд и парковку

На северо-востоке Москвы, возле торгового комплекса, были демонтированы три незаконно установленных шлагбаума. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Торгово-офисный комплекс расположен по адресу: Сущевский вал, вл. 9. На прилегающей территории без необходимых разрешений и согласований были размещены ограждающие конструкции. Эти шлагбаумы значительно ограничивали доступ к торговому центру, вызывая неудобства как для посетителей, так и для местных жителей.

«Госинспекцией по недвижимости приняты меры и устранен ряд препятствий, мешавших свободному подъезду и парковке машин у ТЦ на Сущевском валу. Три шлагбаума, установленных при отсутствии правовых оснований, демонтированы», - отметил Бобров.

Теперь водители могут без проблем подъехать к торговому комплексу и найти место для парковки.

«Своевременное реагирование на такие ситуации – это часть нашей работы. Мы продолжим следить за соблюдением земельно-имущественного законодательства при использовании городского пространства и будем защищать интересы горожан, максимально обеспечивая комфортные условия для жителей и гостей столицы», - сказал Бобров.

В инспекции также напомнили, что о незаконных шлагбаумах, заборах или антипарковочных столбиках с цепочками можно сообщить через чат-бот «Свободный доступ» в Telegram. Специалисты проверят поступившую информацию и, если факт нарушения подтвердится, оперативно примут меры