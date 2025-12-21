сегодня в 17:46

У петербуржца Lada Niva заржавела и потекла, проехав менее 1 тыс километров

У петербуржца Lada Niva Bronto за 1,6 млн рублей, предположительно, заржавела и потекла, не проехав одну тыс. километров. Машина была приобретена в Ленинградской области у дилера, сообщает « SHOT Проверка ».

По словам мужчины, автомобиль сломался практически через месяц использования. Когда он покинул салон, заметил, что руль, предположительно, установлен со смещением.

Пострадавший установил на машину лебеду, силовые бампера и шноркель. На машине он передвигался по городу и периодически по бездорожью в поле.

Во время передвижения на автомобиле за городом авто сломалось. Мужчина вызвал эвакуатор.

Спустя 930 километров пробега, предположительно, потекли цилиндр сцепления и коробка переключения передач. Также якобы сломалась раздатка, дно автомобиля проржавело.

По словам покупателя, заводские колеса протерли арки до ржавчины. На фоне этого якобы сломался один из вентиляторов.

Мужчина отправил досудебную претензию дилеру. Автосалон, предположительно, не захотел ремонтировать машину, поскольку она использовалась в условиях бездорожья. Владелец Lada Niva собирается судиться с производителем авто.

