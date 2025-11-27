У мужчины отобрали права из-за номера без флага и с крупным шрифтом в Мособласти

У водителя Infiniti QX56 Никиты забрали права из-за неправильного государственного номера. Буквы были написаны большим шрифтом и отсутствовало изображение российского флага, сообщает Baza .

Мужчину остановили на Тарасовской улице в подмосковном Королеве. Работников ГАИ смутило, что на номерах отсутствовал флаг России, а цифры и буквы показались слишком большими.

Инспекторы начали разбираться и выяснили, что знаки больше и толще по размеру, чем в указанных требованиях по ГОСТу. Водитель рассказал сотрудникам ГАИ, что государственный номер ему напечатали в организации рядом с Госавтоинспекцией. Однако документов на него у мужчины не оказалось.

Суд принял решение забрать у Никиты водительские права на полгода. Подложные номера будут уничтожены.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.