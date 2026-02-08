сегодня в 13:05

У москвича конфисковали электровелосипед за пьянство

У 47-летнего мужчины конфисковали электрический велосипед. В прошлом его привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии и лишили прав, но он опять нарушил и сел за руль, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчину остановили правоохранители на улице Маршала Еременко. Силовики попросили его пройти медицинское освидетельствование. Тот отказался.

В результате суд приговорил мужчину к 320 часам обязательных работ. Также он был лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на два с половиной года.

Еще у мужчины конфисковали электровелосипед. Он стоит 35 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.