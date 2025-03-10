У китайского Geely Monjaro не срабатывают подушки безопасности

Владельцы китайских внедорожников Geely Monjaro пожаловались, что в машинах не срабатывают подушки безопасности при столкновении, сообщает Mash .

Одно из таких ДТП произошло в Подмосковье. Владелица китайского авто ночью зимой ехала со скоростью 90 км/ч. Она столкнулась на внедорожнике с лосем в лобовую. Животное погибло. Передняя часть машины — всмятку, даже торпедо авто выдавило в салон.

Как рассказала владелица внедорожника, ни одна подушка безопасности в салоне не раскрылась. Взволнованная, но живая женщина написала официальному представителю Geely в России. Она попросила производителя разобраться в произошедшем и понять, почему подушки не выстрелили.

В ответ ей прислали отписку: «Не знаем, в чем проблема, пишите туда, где покупали авто». А просьбу провести экспертизу машины представитель Geely проигнорировал.