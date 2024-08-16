«Тут трэш»: петербуржцы опаздывали на работу из-за коллапса в метро

сегодня в 11:45

Жители Петербурга пожаловались на работу метро поле закрытия станций на ремонт

В Метрополитене Санкт-Петербурга минимум 3 поезда дошли до станции «Площадь Александра Невского» и не поехали далее. На станции наблюдалось столпотворение пассажиров, недовольных происходящим, сообщает корреспондент «МК в Санкт-Петербурге» из подземки.

«Тут трэш. Столпотворение. Люди не могут никуда попасть, выход тоже затруднен. <…> Я уже час еду до работы», — сказал журналист.

Ситуация на «Площади Александра Невского» вызвала гнев у пассажиров — люди ругаются, отмечало издание.

«„Достоевская“ и „Спасская“ закрыты с 16 августа, а это пересадочные узлы. Люди пошли в объезд через „Маяковскую“», — сообщил корреспондент издания.

В пятницу в Северной столице закрыли станции метро «Спасская» и «Достоевская». Ограничения продлятся до 18 августа.

В движение поездов на «оранжевой» ветке метро Петербурга пришлось вносить коррективы из-за строительных работ в тоннеле перед станцией «Горный институт».