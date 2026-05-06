Туристы, летевшие из Антальи в Казань, застряли в Атырау на 7 часов

Туристы, летевшие из Антальи в Казань, более 7 часов провели в аэропорту Атырау

Туристы, летевшие из Антальи в Казань, более семи часов провели в аэропорту Атырау после вынужденной посадки из-за ограничений в Татарстане. Пассажирам не предоставили питание и размещение, сообщает inkazan.ru .

Рейс XC9042 из Антальи в Казань приземлился в Атырау. По словам пассажиров, около семи часов люди оставались в самолете — экипаж не выпускал их, несмотря на готовность пограничной службы принять рейс. Питание не предоставляли, выдавали только воду.

Позже пассажиров выпустили в терминал и вернули багаж. Экипаж сообщил, что уходит на отдых, поэтому вылет перенесли минимум до полуночи. Точное время отправления не называют.

Авиакомпания Arendon не организовала питание и не предложила гостиницу. В терминале доступна лишь вода из кулера. Связаться с консульством России не удалось. Российские банковские карты, включая МИР и UnionPay, в аэропорту не принимают, поэтому купить еду самостоятельно пассажиры не могут.

«Что мы должны делать до 12 ночи с багажом непонятно. Можно было бы пойти погулять, но где оставить багаж в таком случае? Мы вообще в максимальном непонимании, потому что ночью, вероятно, мы тоже не улетим, если опять будет атака беспилотников. В общем, какой-то дурдом», — рассказали пассажиры.

В аналогичной ситуации оказались туристы из Казани, летевшие из Шарм-эль-Шейха.

Ночью в Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Минобороны России сообщило о как минимум одном сбитом беспилотнике. В аэропорту Казани действуют ограничения, задержано более 40 рейсов.

