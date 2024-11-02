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ЦППК запустит дополнительные экспрессы до Ржевского мемориала в ноябре

В дни ноябрьских праздников ЦППК запустит дополнительные экспрессы до Ржевского мемориала. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

2, 3, 4 и 5 ноября поезда будут следовать от Курского вокзала до станции Муравьево в Тверской области.

В пути поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Истра, Волоколамск и Шаховская.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.