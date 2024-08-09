ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП

ЦППК запустила возможность оформления бумажных и электронных проездных документов, а также пополнения транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) в билетных автоматах (БПА), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Функцией СБП оборудованы билетные автоматы на головных вокзалах столицы, а также станциях и остановочных пунктах каждого из направлений, где курсируют поезда ЦППК.

«Мы постоянном работаем над совершенствованием собственной системы продаж и стремимся к тому, чтобы оформлять билеты становилось еще быстрее и проще. Подключение оплаты по СБП стало частью масштабной программы ЦППК по внедрению цифровых сервисов для удобства проезда. Теперь больше нет необходимости прикладывать банковскую карту, а пользователи iOS могут оплачивать билеты с помощью смартфона. Чтобы воспользоваться цифровой функцией, нужно лишь выбрать на экране БПА соответствующую форму оплаты, отсканировать QR-код и завершить операцию в мобильном приложении банка. Все это займет считанные секунды», — рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Подключение к СБП осуществляется через Сбербанк. В настоящее время на станциях ЦППК функционирует более 2 тыс. билетных автоматов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.