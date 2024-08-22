ЦППК запустила девятый поезд «Иволга 4.0» на МЦД-3

ЦППК продолжает масштабное обновление подвижного состава. На третий Московский центральный диаметр поступил еще один поезд современной модификации «Иволга» 4.0, став девятым на диаметральных маршрутах МЦД-3, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сегодня в парке диаметральных поездов МЦД-3 находится 28 составов «Иволга». Российские поезда этого семейства созданы специально для работы на маршрутах Московских центральных диаметров по заказу правительства Москвы и в условиях пригорода.

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным и отвечающим самым высоким требованиям наших пассажиров. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже порядка 70 «Иволг» различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая «Иволга 4.0», и спустя всего четыре месяца этих составов на D3 уже девять. До конца года планируем полностью обновить поезда на диаметре», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Внутри кресла в новом дизайне с откидными подлокотниками и ежевичными подголовниками, поручни с «теплым» покрытием и мягкими подвесными ручками, зарядные устройства различных типов.

Оптимальную атмосферу в салоне обеспечивает подстраивающаяся под температуру система климат-контроля и адаптивное освещение — бодряще яркое с утра и успокаивающе мягкое вечером.

Дополнительные информационные табло и экраны позволяют еще легче ориентироваться в пути и не пропустить нужную остановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.