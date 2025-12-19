ЦППК ввела оплату провоза животных в приложении «Скороход»

ЦППК расширила функционал мобильного приложения «Скороход» с технологией автоматического определения станций и бесконтактной оплаты проезда: теперь в нем можно оплачивать провоз домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Для оформления провоза питомца в приложении «Скороход» на экране начала поездки нужно нажать кнопку «Добавить» и выбрать в меню услугу «Провоз животного». Приложение автоматически укажет стоимость услуги на минимальный доступный маршрут. Она составляет 25% от полного разового билета и будет зависеть от маршрута поездки, а также от категории поезда.

Подтверждением оплаты станет значок лапки на экране поездки, а также перечень оформленных услуг внизу экрана. Итоговая стоимость проезда сформируется на станции назначения после нажатия кнопки «Завершить поездку».

Чтобы воспользоваться «Скороходом», достаточно скачать приложение и пройти быструю регистрацию — после этого сервис сразу готов к работе.

Приложение «Скороход» самостоятельно определяет и отмечает станции начала и окончания поездки, поэтому пассажирам ЦППК не нужно выбирать точки отправления и прибытия. Маршрут можно изменить в любой момент, а оплата списывается автоматически в конце поездки — только за фактически пройденное расстояние. Пользоваться валидаторами также не требуется: чтобы начать поездку, достаточно одного нажатия на экран смартфона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.