ЦППК впервые проводит тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении

Сегодня ЦППК совместно с Дептрансом Москвы и РЖД начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на маршрутах Ярославского направления. Современный городской электропоезд вышел в первый пробный рейс без пассажиров в дневное время вне часа пик. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Тестовые поездки проводятся, чтобы убедиться в готовности инфраструктуры принимать поезда нового поколения. В процессе специалисты проверяют, как состав взаимодействует с инфраструктурой: от платформ до контактной сети. Отдельное внимание уделяется бесперебойному энергоснабжению поезда инфраструктурой.

«Иволга 3.0» вышла в первый рейс без пассажиров во вторник утром и проследовала от Ярославского вокзала Москвы до Сергиева Посада и обратно. Обкатка на этом поезде продолжится на маршруте от Москвы до Фрязево.

В прошлый вторник, 11 февраля, в тестовый рейс для проверки инфраструктуры Ярославского направления вышел ЭП2Д. Современные поезда начнут заменять здесь арендованные составы ранних серий уже в мае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.