ЦППК установит автономные валидаторы на 38 станциях Подмосковья

сегодня в 16:29

Новые автономные валидаторы появятся в 2026 году на 38 железнодорожных станциях Московской области. Устройства смогут работать при отключении электроэнергии благодаря встроенным аккумуляторам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Современные валидаторы установят на станциях в Серпухове, Коломне, Воскресенске, Волоколамске, Чехове, Можайске, Рузе, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Красногорске и Дмитрове.

Автономные устройства ЦППК начали внедрять в 2023 году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Валидаторы позволяют оплачивать проезд банковскими картами и продолжают работать даже при отключении электропитания за счет аккумуляторов.

Оборудование оснащено пылевлагозащищенным и ударопрочным корпусом. Светодиодная подсветка обеспечивает четкое отображение информации на дисплее как ночью, так и при ярком дневном свете.

Полный перечень станций опубликован на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/v-etom-godu-cppk-ustanovit-sovremennye-validatory-na-38-stanciiax-podmoskovia.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.