ЦППК усилит профориентацию в школах Подмосковья в новом учебном году

С начала нового учебного года занятия в рамках программы ЦППК «Железная дорога — детям» включают больше профориентационных элементов. Первые уроки с углубленным изучением профессии уже прошли для более чем 200 учащихся школ Нахабино, Орехово-Зуево, Щелково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Для работы со школьниками компания разработала презентацию актуальных профессий, а участие в уроках принимают непосредственно сотрудники — от машинистов и помощников до кассиров-контролеров.

Живые рассказы о тонкостях работы в ЦППК особенно мотивируют школьников. Дети задают множество уточняющих вопросов, среди которых есть и достаточно взрослые: об условиях труда, заработной плате и допуске по здоровью. При этом интерес к профессии проявляют в равной степени как мальчики, так и девочки.

Несмотря на то, что в новом учебном году было решено делать больший упор на профориентацию, компания по-прежнему не обходит стороной и вопросы безопасности. Так, в средних классах особое внимание уделяется зацепингу — подросткам показывают документальные видеоматериалы и приводят данные статистики, которые позволяют сделать собственные выводы о последствиях опасного для жизни увлечения.

Учебные заведения Москвы, Подмосковья и регионов подключаются к программе «Железная дорога — детям»: школа из подмосковного Конобеево стала участницей по инициативе группы родителей, которые отметили, что в поселке сильны железнодорожные традиции и хотелось бы укрепить их благодаря грамотной профориентации. А в городе Орехово-Зуево, который участвует в детской программе ЦППК уже много лет, все больше школьников поступает в местный железнодорожный колледж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.