ЦППК тестирует решение для бесконтактной оплаты проезда

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила тестирование приложения для смартфона, которое позволит вносить оплату в пригородных поездах за фактический маршрут. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Новое приложение будет само определять, на какой станции в поезд зашел пассажир, и где выйдет. После того, как человек покинет вагон, у него автоматически спишутся деньги за тот маршрут, который он проехал.

Благодаря приложению не понадобится приобретать билет до нужной станции. Таким образом, у пассажира будет возможность выйти в любой момент. Программа создана на основе технологии BLE — Bluetooth Low Energy.

Новое приложение от ЦППК проверяют на Ярославском направлении Московской железной дороги. Его тестируют от вокзала до станции Мытищи в Подмосковье.

Гендиректор ЦППК Иван Конев сказал, что приложение позволит перевести процесс использования билетов на другой уровень. Жители Московского региона больше не будут привязаны к определенному маршруту. Сойти с поезда можно на любой станции. Деньги будут списываться с пассажира только за то количество остановок, которые он фактически проехал.

Технологию, по словам Конева, проверяет фокус-группа. В нее пригласили пассажиров, которые чаще всего пользуются услугами ЦППК. Во время тестирования эти люди будут ездить бесплатно.

Новое приложение от ЦППК работает по следующему алгоритму: при заходе в вагон пассажир нажимает «Начать поездку» в программе. На нужной станции ему нужно снова кликнуть кнопку, и система предложит выбрать конечную станцию.