ЦППК расширит зону действия услуги «Быстрый проход» для региональных льготников

С 1 сентября 2025 года пассажиры ЦППК, имеющие социальные карты москвича и обладающие региональными льготами, смогут пользоваться услугой «Быстрый проход» на всем полигоне компании в Москве и Подмосковье, где станции оборудованы турникетами или валидаторами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

До настоящего времени 3 млн держателей карты москвича с бесплатным проездом могли применять технологию «Быстрый проход» только на станциях в пределах МЦД. Теперь, после расширения зоны действия сервиса, они смогут пользоваться услугой на пригородных поездах при поездках между 350 станциями столицы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления.

Услуга «Быстрый проход» значительно упрощает и ускоряет процесс посадки на поезд. Региональным льготникам Москвы больше не потребуется оформлять разовые билеты в кассе или автомате для каждой поездки за пределы участков МЦД. Достаточно один раз в год активировать услугу в кассе, после чего можно просто прикладывать карту москвича к турникету или валидатору на станциях отправления и прибытия. При этом карту нужно обязательно предъявлять по требованию кассира-контролера.

Согласно правилам, для корректного использования сервиса необходимо прикладывать карту москвича дважды — на входе и на выходе. При отсутствии валидации на входе поездка не будет считаться начатой, и при выходе турникеты не откроются — потребуется оформление разового билета в билетопечатающем автомате или кассе. В случае отсутствия валидации на выходе услуга «Быстрый проход» будет временно приостановлена. Для ее возобновления необходимо обратиться в любую кассу ЦППК.

К числу региональных льготников Москвы относятся ветераны труда, труженики тыла, пенсионеры и предпенсионеры, дети и родители из многодетных семей и другие категории граждан. Полный перечень можно найти на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.