ЦППК назначит дополнительные поезда на ноябрьские праздники

сегодня в 08:48

В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК совместно с МЖД изменит расписание поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

График движения поездов Московского транспортного узла будет скорректирован.

Пригородные поезда будут курсировать:

1 ноября — по расписанию четверга;

2 ноября — по расписанию пятницы;

3 ноября — по расписанию субботы;

4 ноября — по расписанию воскресенья.

Для пассажиров, которые в эти дни планируют поездки, назначены экспрессы.



На Казанском направлении

2 ноября

№ 7050 Казанский вокзал — Рязань-2,

№ 7052 Казанский вокзал — Рязань-2.

3, 4 ноября

№ 7084В Казанский вокзал — Рязань-1,

№ 7085В Рязань-1 — Казанский вокзал.

4 ноября

№ 7051 Рязань-2 — Казанский вокзал.

Поезда № 6382, 6383, 6384, 6385, 6390 Черусти — Вековка будут 11-вагонными.

На Киевском направлении

1 ноября

№ 7185 Апрелевка — Киевский вокзал.

1, 2, 3, 4 ноября

№ 7007/7008 Киевский вокзал — Калуга-1,

№ 7184 Апрелевка — Киевский вокзал.

2, 3, 4 ноября

№ 7005/7006 Киевский вокзал — Калуга-1,

№ 7023/7024 Калуга-1 — Киевский вокзал.

3, 4 ноября

№ 7025/7026 Киевский вокзал — Калуга-1,

№ 7027/7028 Калуга-1 — Киевский вокзал.

На Курском направлении

1 ноября

№ 7157 Курский вокзал — Серпухов.

2 ноября

№ 7051 Курский вокзал — Тула-1 Курская.

2, 3 ноября

№ 7040 Тула-1 Курская — Курский вокзал.

2, 4 ноября

№ 7041 Курский вокзал — Тула-1 Курская.



На Савеловском направлении

3, 4 ноября

№ 7042 Савеловский вокзал — Большая Волга,

№ 7043 Большая Волга — Савеловский вокзал.

На Ярославском направлении

1, 2, 3 ноября

№ 7011 Александров — Ярославский вокзал,

№ 7012 Ярославский вокзал — Александров.

1, 2, 4 ноября

№ 7021 Александров — Ярославский вокзал,

№ 7022 Ярославский вокзал — Александров.

1, 2, 4 ноября

№ 7127 Пушкино — Ярославский вокзал.

На Горьковском направлении

1 ноября

№ 7769/7077/7078 Площадь трех вокзалов — Петушки.



1, 2 ноября

№ 7893/7085/7086 Площадь трех вокзалов — Владимир,

№ 7111/7112/7892 Железнодорожная — Площадь трех вокзалов,

№ 7063/7064 Площадь трех вокзалов — Крутое,

№ 7187/7188 Крутое — Площадь трех вокзалов,

№ 7071/7072 Петушки — Площадь трех вокзалов.

2 ноября

№ 7767/7089/7090 Площадь трех Вокзалов — Владимир.

4 ноября

№ 7079/7080/7894 Владимир — Площадь трех вокзалов.

Соответственно изменениям расписания будут скорректированы тарифы на фирменные экспрессы.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.