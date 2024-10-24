ЦППК назначит дополнительные поезда на ноябрьские праздники
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В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК совместно с МЖД изменит расписание поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
График движения поездов Московского транспортного узла будет скорректирован.
Пригородные поезда будут курсировать:
- 1 ноября — по расписанию четверга;
- 2 ноября — по расписанию пятницы;
- 3 ноября — по расписанию субботы;
- 4 ноября — по расписанию воскресенья.
Для пассажиров, которые в эти дни планируют поездки, назначены экспрессы.
На Казанском направлении
2 ноября
№ 7050 Казанский вокзал — Рязань-2,
№ 7052 Казанский вокзал — Рязань-2.
3, 4 ноября
№ 7084В Казанский вокзал — Рязань-1,
№ 7085В Рязань-1 — Казанский вокзал.
4 ноября
№ 7051 Рязань-2 — Казанский вокзал.
Поезда № 6382, 6383, 6384, 6385, 6390 Черусти — Вековка будут 11-вагонными.
На Киевском направлении
1 ноября
№ 7185 Апрелевка — Киевский вокзал.
1, 2, 3, 4 ноября
№ 7007/7008 Киевский вокзал — Калуга-1,
№ 7184 Апрелевка — Киевский вокзал.
2, 3, 4 ноября
№ 7005/7006 Киевский вокзал — Калуга-1,
№ 7023/7024 Калуга-1 — Киевский вокзал.
3, 4 ноября
№ 7025/7026 Киевский вокзал — Калуга-1,
№ 7027/7028 Калуга-1 — Киевский вокзал.
На Курском направлении
1 ноября
№ 7157 Курский вокзал — Серпухов.
2 ноября
№ 7051 Курский вокзал — Тула-1 Курская.
2, 3 ноября
№ 7040 Тула-1 Курская — Курский вокзал.
2, 4 ноября
№ 7041 Курский вокзал — Тула-1 Курская.
На Савеловском направлении
3, 4 ноября
№ 7042 Савеловский вокзал — Большая Волга,
№ 7043 Большая Волга — Савеловский вокзал.
На Ярославском направлении
1, 2, 3 ноября
№ 7011 Александров — Ярославский вокзал,
№ 7012 Ярославский вокзал — Александров.
1, 2, 4 ноября
№ 7021 Александров — Ярославский вокзал,
№ 7022 Ярославский вокзал — Александров.
1, 2, 4 ноября
№ 7127 Пушкино — Ярославский вокзал.
На Горьковском направлении
1 ноября
№ 7769/7077/7078 Площадь трех вокзалов — Петушки.
1, 2 ноября
№ 7893/7085/7086 Площадь трех вокзалов — Владимир,
№ 7111/7112/7892 Железнодорожная — Площадь трех вокзалов,
№ 7063/7064 Площадь трех вокзалов — Крутое,
№ 7187/7188 Крутое — Площадь трех вокзалов,
№ 7071/7072 Петушки — Площадь трех вокзалов.
2 ноября
№ 7767/7089/7090 Площадь трех Вокзалов — Владимир.
4 ноября
№ 7079/7080/7894 Владимир — Площадь трех вокзалов.
Соответственно изменениям расписания будут скорректированы тарифы на фирменные экспрессы.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.