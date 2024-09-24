Цифровое удостоверение многодетности позволяет купить ж/д билеты со скидкой

Теперь многодетные семьи в Москве могут приобрести ж/д билеты со скидкой благодаря цифровому удостоверению. Оно доступно в личном кабинете на портале mos.ru, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала гордостью страны большие многодетные семьи. У родителей еще больше забот, поэтому власти стараются максимально упростить для них бытовые задачи. В том числе город заботится, чтобы семье стало проще путешествовать.

«Теперь для подтверждения льготного статуса многодетной семьи москвичам достаточно прикрепить необходимые документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте. Больше не придется дополнительно ехать в билетные кассы для предъявления оригиналов документов», — заявила заммэра.

Ракова рассказала, что цифровое удостоверение многодетной семьи — это полноценный аналог бумажного документа. Оно содержит уникальный QR-код, подтверждающий льготный статус, и доступно многодетным семьям, в которых оба родителя зарегистрированы в Москве, в личном кабинете на mos.ru с возможностью его сохранения в формате PDF-документа. Его также можно показать для получения льготы.

Удостоверение доступно на mos.ru всем многодетным семьям, в которых оба родителя имеют московскую регистрацию. Его можно сохранить на смартфоне, чтобы не потерять и всегда иметь под рукой. У каждого члена семьи свой уникальный QR-код, его можно показать для скидки при посещении музея и других досуговых локаций. Ранее этот документ выдавали только на бумаге и в единственном экземпляре.

Чтобы получать скидки на билеты, нужно зарегистрироваться в программе лояльности с признаком «Большая семья». Затем подтвердить льготный статус по почте bonusfamily@fpc.ru. После регистрации каждому члену семьи полагается скидка 15% на путешествия по России в вагонах купе поездов дальнего следования АО «ФПК» и ОАО «РЖД». Билеты можно оформить в кассах, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».