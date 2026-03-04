Цены на такси в Дубае «улетели в космос»

Стоимость такси в Дубае выросла до 5 тысяч долларов, а эвакуации - до 250 тысяч

Все большее количество людей уезжают из Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах из-за риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Расходы на эвакуацию туристов и работников из города достигли десятков и сотен тыс. долларов, сообщает Profinance со ссылкой на материал Financial Times.

Траты на эвакуацию из Дубая увеличились до 250 тыс. долларов. Конфликт идет уже пять суток подряд. Ряд рейсов из ОАЭ вылетели после долгого перерыва. Но многие люди хотят уехать из Дубая.

Одна из страховых фирм рассказала, что эвакуация семьи, состоящей из двух родителей и двух детей, стоит 250 тыс. долларов в случае, если они захотят полететь на частном самолете.

Подорожали и чартерные рейсы. Билеты на них стоят в два раза больше.

Аренда такси и частного микроавтобуса для эвакуации в оманский Маскат или саудовский Эр-Рияд подорожали. Цена составляет несколько тысяч долларов. До этого стоимость была равна несколько сотен. Один из руководителей страховой компании поделился, что назывались цены от 5 тыс. долларов и больше.

28 февраля Израиль ударил по Ирану. Тот атаковал в ответ. Ударам со стороны Ирана подверглись также военные базы США в государствах Ближнего Востока.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.