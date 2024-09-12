Цены на обновленные Lada Niva Legend превысят 1 млн рублей

Цены на «рестайлинговый» отечественный внедорожник Lada Niva Legend со светодиодными дневными ходовыми огнями и обновленной оптикой стартуют от 1 097 000 рублей, сообщает kp.ru .

При этом базовая версия Classic осталась без изменений, ее стоимость осталась на прежнем уровне — от 981 тыс. рублей.

В текущем году отечественный автогигант «АвтоВАЗ» анонсировал трехэтапную модернизацию легендарной «Нивы». Так, в рамках первого этапа в июле автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию и цельные пластиковые детали салона.

В настоящее время российский внедорожник получил светодиодные фары головного света и надфарники. При этом повторители поворота сменились с классического желтого на оригинальный белый цвет.

К концу 2024 года Lada Niva Legend может получить новый и более современный двигатель, а также подушку безопасности водителя в некоторых комплектациях. Это будет третий этап модернизации легендарной модели.

Первый внедорожник «Нива» сошел с конвейера в 1977 году и до сих пор продолжает выпускаться с незначительными изменениями. Единственный масштабный рестайлинг случился в 1993 году, когда был изменен дизайн задних фар.