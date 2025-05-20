Центральные улицы, набережные и часть Садового кольца в Москве перекроют 24 мая

24 мая на время перекроют для движения машин ряд центральных набережных и улиц в Москве. Помимо этого, будет перекрыт участок Садового кольца из-за проведения полумарафона «Забег.РФ», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение перекроют: с 00:01 22 мая до 06:00 25 мая на Васильевском Спуске от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста; с 20:00 23 мая до 06:00 25 мая на Москворецкой улице. 24 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, в проезде от Ильинки до Варварки.

Также будут перекрытия: 24 мая с 08:00 до 14:30 на Малом Москворецком мосту, с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка, 24 мая с 08:00 до 15:30 на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная. Еще нельзя будет проехать 24 мая с 08:00 до 16:00 на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре.

Помимо этого, ожидаются перекрытия с 08:30 до 13:30 на Смоленской улице, с 09:00 до 13:30 – на Смоленской, Ростовской, Фрунзенской, Савинской и Новодевичьей набережных, с 09:00 до 16:00 будет закрыт проезд в Крымском проезде, а с 09:00 до 19:30 на Пречистенской и Кремлевской набережных. С 09:00 до 20:30 будут перекрытия на Москворецкой набережной.

На участках, где есть временные ограничения, запретят парковку с 00:01 24 мая до завершения мероприятия.

«Забег.РФ» — всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Он пройдет во многих городах РФ. Первое такое мероприятие состоялось 21 мая 2017 года.