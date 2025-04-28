«Центральная ППК» упростит оформление бесплатного проезда для участников ВОВ

С 28 апреля до 31 мая на всех направлениях «Центральной ППК» будет действовать упрощенный порядок оформления проездных документов для участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральная ППК».

Обычно для оформления льготного билета обязательно требуется социальная карта или выписка о наборе социальных услуг (НСУ) вместе с удостоверением личности. Но в указанные дни, чтобы оформить проезд в день поездки, понадобится просто удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус ветерана ВОВ.

Сопровождающим ветеранов в период с 28 апреля по 31 мая для оформления бесплатного проезда также понадобится только документ, удостоверяющий личность.

Для помощи пассажирам работает бесплатная служба обеспечения мобильности «Центральной ППК». Оформить заявку на сопровождение можно по телефону 8 (800) 707-00-90 или на официальном сайте компании. Сделать это необходимо не менее, чем за сутки до поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.