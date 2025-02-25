«Центральная ППК» тестирует новый формат обратной связи с пассажирами

Пассажиры «Центральной ППК» смогут сообщать о состоянии оборудования для оформления и валидации билетов на станциях, воспользовавшись стикерами с QR-кодами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Каждый QR-код уникален и содержит информацию, где именно установлено оборудование, его тип и номер. Чтобы оставить заявку, нужно просто отсканировать код и выбрать из предложенного списка соответствующую проблему.

Виртуальный консультант примет обращение, а также подскажет, как поступить, если какое-то оборудование на станции не работает.

При желании можно дополнительно написать комментарий, приложить фото и оставить свой адрес электронной почты, куда придет ответ по статусу решения проблемы.

Первые QR-коды в тестовом режиме появились на платформах станции Кусково — их можно увидеть на билетных автоматах, валидаторах и терминалах предварительных проездных документов «Центральной ППК». Уже этой весной стикеры появятся на оборудовании еще трех станций: Кучино, Никольское и Салтыковская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.