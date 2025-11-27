«Центральная ППК» организовала для пассажиров бесплатную экскурсию по усадьбе Тютчева

«День в усадьбе Мураново» — так называется очередная бесплатная туристическая поездка, которую предложили пассажирам в канун юбилея. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В старинное имение, связанное сразу с двумя русскими поэтами — Федором Тютчевым и Евгением Боратынским — можно отправиться поездами Ярославского направления.

Под руководством опытного гида участники познакомились с историей и ключевыми экспонатами Главного усадебного дома. Гостям рассказали о литературном наследии великих русских поэтов — Федора Тютчева и Евгения Боратынского. Тютчев известен по программному стихотворению «Умом Россию не понять», а строка Боратынского «Не искушай меня без нужды» стала поистине крылатой фразой.

Опытные экскурсоводы также рассказали о том, как вели свой усадебный быт дворянские семьи XIX века, и о том, чем Мураново отличается от других русских усадеб.

Мураново — неповторимый образец среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Собрание музея насчитывает более 30 000 экспонатов. Большая часть предметов — мемориальные, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. В Мураново находится одна из самых богатых в российских музеях коллекций мебели, внушительная мемориальная библиотека, насчитывающая более 9000 книг.

Программу для туристов ЦППК разработала при активном участии администрации музея-заповедника «Усадьба «Мураново». Проезд от столицы до станции Ашукинская и экскурсионное обслуживание предоставляются за счет компании. Узнать о других бесплатных поездках в честь 20-летия ЦППК можно на сайте goseewow.com.

