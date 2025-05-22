ЦБ предложит Москве оплату проезда и парковки универсальным QR-кодом
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Зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова заявила, что регулятор намерен предложить департаменту транспорта Москвы подключиться к платформе цифрового рубля. В этом случае проезд и парковку можно будет оплачивать с помощью универсального QR-кода, сообщает «Интерфакс».
Кахруманова во время круглого стола «Метро как площадка для тестирования новых технологий для всей страны» отметила, что ЦБ надеется на поэтапное расширение участников программы. Поэтому предложение об оплате универсальным QR-кодом направят в Дептранс столицы.
«Надеемся, что мы на очень близком горизонте, в общем-то, по итогам принятия закона (по поэтапному подключению банков и продавцов к платформе цифрового рубля — ред.) — конец этого года — начало следующего», — добавила она.
Первый замруководителя Дептранса Москвы Роман Латыпов заявил, что промышленного запуска ожидает не только метрополитен, но и другие предприятия транспортного комплекса.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля и универсальный QR-код для расчетов.