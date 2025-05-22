ЦБ предложит Москве оплату проезда и парковки универсальным QR-кодом

Зампред ЦБ РФ Зульфия Кахруманова заявила, что регулятор намерен предложить департаменту транспорта Москвы подключиться к платформе цифрового рубля. В этом случае проезд и парковку можно будет оплачивать с помощью универсального QR-кода, сообщает «Интерфакс» .

Кахруманова во время круглого стола «Метро как площадка для тестирования новых технологий для всей страны» отметила, что ЦБ надеется на поэтапное расширение участников программы. Поэтому предложение об оплате универсальным QR-кодом направят в Дептранс столицы.

«Надеемся, что мы на очень близком горизонте, в общем-то, по итогам принятия закона (по поэтапному подключению банков и продавцов к платформе цифрового рубля — ред.) — конец этого года — начало следующего», — добавила она.

Первый замруководителя Дептранса Москвы Роман Латыпов заявил, что промышленного запуска ожидает не только метрополитен, но и другие предприятия транспортного комплекса.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля и универсальный QR-код для расчетов.