Тротуар строят на ул Центральной в деревне Дементьево Раменского округа

По словам директора МКУ «ТУ Кратово» Алексея Емельянова, улучшение дорожной инфраструктуры в деревне Дементьево Раменского округа на этом не закончится. Тротуары также будут построены еще на ул. Пионерской, Центральной в селе Игумново. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новая дорога для пешеходов пройдет полностью через две деревни: от перекрестка с улицей Молодежной до церкви. Население в двух деревнях, прилегающих к дороге, более 2 тыс. человек. Все граждане активные. Здесь находятся несколько точек притяжения: пруд, магазины, церковь, контейнерные площадки, ДК, ж/д станция Игумново. Были обращения от местных жителей», — сказал Емельянов.

Все работы проводятся для удобства и безопасности граждан, проживающих в этой местности. К выполнению приступили 22 июля. Дорога областная, работы ведутся сотрудниками «Мосавтодор».

«Планируют работы завершить к окончанию лета. Протяженность примерно 2 км, ширина тротуара 2 м, все необходимые занижения для людей с ОВЗ и колясок будут выполнены», — прокомментировал Алексей Емельянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.

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