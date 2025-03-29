Три современных электробуса вышли на новый экологичный маршрут в Москве

В столице России продолжается расширение сети экологически чистого транспорта, что позволяет Москве удерживать первенство в Европе по количеству зеленых транспортных средств. В настоящее время в городе запустили еще три электробуса, об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Жители юго-западной части города теперь имеют возможность более комфортно передвигаться между ключевыми объектами инфраструктуры и шестью станциями метрополитена благодаря запуску электробусов на маршруте т81. Данный маршрут соединяет станции метро «Беляево» и «Битцевский парк». Одним из главных достоинств этого инновационного вида транспорта является бесшумность и плавность хода, что делает поездки более приятными для пассажиров.

«Москва — европейский лидер по развитию экологичного транспорта. Сегодня (20 марта — ред.) в столице уже 190 электробусных маршрутов. По будням на маршруте т81 будут курсировать три современных электробуса российского производства. Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта и делать поездки горожан комфортнее по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Об удобстве электробусов

Экологическая эффективность электротранспорта проявляется в снижении углеродного следа: ежегодно один электробус позволяет сократить более 60 тонн выбросов CO2 по сравнению с традиционным автобусом. Комфорт пассажиров обеспечивается современными технологиями — в салонах поддерживается оптимальная температура благодаря системе климат-контроля, а также имеются зарядные устройства для мобильных телефонов и информационные медиаэкраны, делающие поездки более приятными.

Россия впервые увидела современные электробусные парки именно в Москве. Экологически чистый транспорт начал обслуживать маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах после открытия парка «Красная Пахра» в ТиНАО в 2022 году, который стал не только первым в стране, но и самым масштабным в европейском регионе. Через год столица расширила сеть электробусного сообщения благодаря появлению парка «Митино» на северо-западе, что позволило охватить двадцать районов Москвы и пару соседних подмосковных городов. Восточные районы столицы также получили доступ к инновационному транспорту в конце 2023 года, когда начал функционировать третий электробусный парк под названием «Салтыковка».

В Москву с 2022 года начали привозить транспортные средства с улучшенными характеристиками. Электрический обогреватель поддерживает комфортную температуру в салоне, не нанося вред экологии. Автобусы КамАЗ и ЛиАЗ с обновленным внешним видом уже курсируют по маршрутам в этом году. Дальность поездки на одном заряде увеличилась почти вдвое — с 40-50 до 80 километров, при этом масса транспорта не изменилась. Для удобства пассажиров в салоне установлено адаптивное освещение, меняющее оттенок с холодного на теплый после двух часов дня. Заметить номер маршрута теперь можно с большего расстояния благодаря увеличенному на 18% переднему указателю.

О планах

Москва активно развивает транспортную систему в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Городские власти совершенствуют коммунальную и социальную инфраструктуру, расширяют сеть транспортных маршрутов и обновляют парк общественного транспорта. Параллельно началась работа над Центральным транспортным узлом, который объединит одиннадцать российских регионов с населением свыше тридцати миллионов человек в единую систему с надежным железнодорожным сообщением.