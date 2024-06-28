Три дороги по нацпроекту БКД отремонтировали в Зарайске

В Зарайске специалисты «Мосавтодора» обновили покрытие трех региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Завершили укладку более 5 км нового покрытия на участке от села Протекино до деревни Мендюкино. Ежедневно больше 5,2 тыс. автомобилистов ездят по дороге в Зарайск и к малым населенным пунктам.

По выбору жителей на портале «Добродел» отремонтировали дорогу в деревне Летуново и участок длиной более 8 км от деревни Алтухово до остановки «Старо-Подгороднее», проходящем вблизи деревень Козловка, Замятино, Верхнее Вельяминово и Борисово-Околицы. Ежедневно более 7,2 тыс. автолюбителей пользуется этой дорогой для объезда Зарайска.

«В дальнейшем специалисты выполнят укладку 1,4 км асфальтобетонного покрытия на ул. Первомайской, которая ведет к историческому центру города — Зарайскому Кремлю, а также водонапорной башне постройки 1916 года, дому Типицына, домам купцов Локтева и Ярцева», — добавили в ведомстве.

Все работы по укладке покрытия выполняются с использованием смеси А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. В дальнейшем на всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

А на муниципальной сети завершили ремонт трех участков дорог в черте города Зарайска длиной 1,8 км: улицы Ленинскую и Красноармейскую, где расположены Ильинская и Троицкая церкви, школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова, здание Зарайской авиашколы 1920–1997 годов, поликлиника и парки Кирова и сквер Леонова, а также водонапорная башня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.