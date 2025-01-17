Три четверти москвичей пожаловались на агрессивных водителей в столице

Агрессия на московских дорогах стала практически повседневным явлением. Подавляющее большинство столичных водителей — 76% — регулярно становятся свидетелями или участниками конфликтных ситуаций, об этом свидетельствуют результаты опроса, который РИАМО предоставила группа «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и сервис «Автокод».

В опросе поучаствовали более 1500 автомобилистов, проживающих в разных городах России, в том числе в Москве. Жители российской столицы указали в опросе, что особенно часто агрессия проявляется в отношении велосипедистов и самокатчиков.

Согласно опросу, каждый третий водитель в Москве сталкивается с трудностями при смене полосы для движения из-за неуступчивости других автомобилистов. При этом почти половина опрошенных (46%) регулярно наблюдает агрессивное поведение, а 30% сталкиваются с подобными ситуациями очень часто.

Подавляющее число автомобилистов (78%) в Москве соблюдают правила пропуска пешеходов, однако к велосипедистам и самокатчикам проявляют меньше уважения — их пропускает лишь каждый пятый водитель (23%).

Особую обеспокоенность вызывает массовое превышение скоростного режима — 74% водителей признались, что регулярно ездят быстрее, чем разрешено правилами на той или иной дороге. При этом только треть участников движения (32%) способны сохранять эмоциональное равновесие в сложных ситуациях на дороге.

Наиболее остро водители реагируют на аварийные ситуации: 65% опрошенных признались в неспособности оставаться спокойными при ДТП по вине других участников движения, а 25% открыто заявили о своих агрессивных реакциях. Более того, 41% автомобилистов демонстрируют явное недовольство при любых нарушениях ПДД со стороны других участников дорожного движения.

Примечательно, что женщины оказались вежливее мужчин — 84% водителей-женщин против 67% мужчин выражают благодарность на дороге с помощью «аварийки». В целом три четверти автомобилистов придерживаются этой культурной практики.

Опасное вождение не находит поддержки среди большинства водителей. Лишь небольшая часть респондентов призналась в рискованном поведении: 14% проезжают на желтый свет, а опасные маневры и перестроения между рядами практикуют всего 8% участников опроса.

Основным раздражающим фактором для водителей стало поведение пешеходов и велосипедистов — так считают 53% опрошенных. Именно эти участники движения, по мнению автомобилистов, чаще всего становятся причиной агрессивных реакций на дороге.