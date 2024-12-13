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Третий современный поезд «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

ЦППК продолжает обновление подвижного состава. Третий современный поезд «Иволга 4.0» теперь курсирует на МЦД-4, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Теперь на МЦД-4 пассажиров перевозят три современных электропоезда этой модели. Обновление подвижного состава ЦППК проводит совместно с Дептрансом Москвы.

«Иволги 4.0» созданы специально для эксплуатации в интенсивных условиях большого города — третья дверь в промежуточных вагонах помогает сделать посадку и высадку еще быстрее и удобнее.

Всего же на четырех диаметрах уже курсируют 75 «Иволг» разных серий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.