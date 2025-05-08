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Транспортная прокуратура: около 100 рейсов задержано в аэропортах Москвы

Почти 100 рейсов задержано в аэропортах Москвы по состоянию на 8 мая. Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры отмечает, что ведомство следит за ситуацией вокруг проблем с перелетами.

В Шереметьево на вылет задержали 15 рейсов, на прилет 12. В Домодедово на вылет задержали 14 рейсов.

Во Внуково на вылет задержаны 18 рейсов, на прилет 26. В Жуковском на вылет задержано 4 рейса, на прилет 5.

Ранним утром 7 мая ВСУ попытались нанести удары по Московскому региону беспилотниками. Атаку успешно удалось отразить, но воздушные гавани ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Из-за этого многие рейсы задержали или отменили. Например, Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Шереметьево только вечером 7 мая.