Транспортная переправа через Керченский пролив закрыта для автотранспорта

сегодня в 05:45

Движение по Крымскому мосту временно остановлено с 4:15 утра по московскому времени. Информация о перекрытии появилась в официальном Telegram-канале , отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

В сообщении говорится, что находящимся на мосту и в зоне досмотра необходимо сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного ограничения движения не уточняются.

Ранее подобные меры принимались в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведением ремонтных работ или по соображениям безопасности.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от выезда на мост до возобновления движения и выбирать альтернативные маршруты при необходимости срочного переезда.

Официальные представители пока не комментируют продолжительность ограничений и конкретные причины перекрытия.