Транспорт Москвы будет обслуживать смежные маршруты между столицей и областью

170 смежных маршрутов между Москвой и областью передадут в ведение столичного транспорта до 2028 года. Таким образом, в его систему будет включено не менее 30% пригородных маршрутов. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На маршруты выйдет более 1,5 тыс. современных автобусов российского производства. Они будут обслуживать свыше 3 млн жителей Подмосковья и столицы. Переход пригородных маршрутов под управление московского транспорта стал продолжением проекта МЦД. Автобусы будут курсировать от пригорода до станций метро внутри МКАД, в том числе там, где нет железной дороги.

Данное решение поможет развить дорожную инфраструктуру Подмосковья и мегаполиса. Кроме того, освободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перераспределен на маршруты до ближайших станций МЦД на территории Подмосковья.

Парк будут расширять за счет закупки новых автобусов разных классов: малого, среднего и большого. Впервые будут приобретены специальные автобусы большого класса пригородной комплектации для эксплуатации на протяженных маршрутах.

Для автобусов предусмотрен специальный дизайн. Они будут соответствовать московским стандартам: оснащены климат-контролем, низким полом, накопительными площадками для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок, USB-зарядками и медиапанелями для информирования.

«Благодаря регулярному обновлению парка средний возраст автобусов в Москве остается одним из самых низких в России и Европе, а отечественные предприятия обеспечены заказом и создают новые рабочие места», — добавил Ликсутов.

Этапы проекта

Проект реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с правительством области. Запуск маршрутов будет разбит по годам: на 2025 год запланирован запуск 25 маршрутов на северо-западном, западном и юго-западном направлениях; на 2026 год — планируется к передаче около 50 маршрутов на северо-западном, западном, юго-западном, северном и северо-восточном направлениях; на 2027 и 2028 годы программа прорабатывается.

Пропускная способность маршрутов увеличится за счет обновления подвижного состава. Более 30% маршрутов будет переведено на автобусы более вместительного класса. Чтобы избежать дублирования, нумерация будет изменена с сохранением привычных номеров маршрутов.

Для маршрутов, которые планируется передать на обслуживание в Москву уже с сентября 2025 года, идет работа над обновлением тарифной сетки под пригородные маршруты. Кроме того, в рамках проекта будут обновляться остановочные павильоны, вводиться выделенные полосы и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение», — сказал Воробьев.