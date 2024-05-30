Тракторы-беспилотники поедут по Ярославской области

сегодня в 19:25

В Ярославской области аграриев снабдят тракторами, которые смогут работать без водителей. По планам, новой техникой начнут убирать деревья и кустарники, также беспилотные машины смогут самостоятельно увлажнять, удобрять почву и сеять, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Модели инновационных тракторов-беспилотников покажут на Дне поля, который пройдет в Ярославле в июле. Региональные власти уже обсудили с профильной организацией аспект введения технологий искусственного интеллекта в аграрно-промышленную отрасль.

Благодаря новым беспилотным машинам удастся упростить работы в поле, уверены в правительстве Ярославской области.

Кроме того, региональный кабмин также введет специальные льготы, чтобы местные аграрии могли приобретать беспилотные тракторы в лизинг.