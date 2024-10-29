Торжественное открытие: в Кузбассе запустили Северо-Западный объезд Кемерова

Новая дорога позволит вывести из Кемерова поток транзитного транспорта — около 17 000 машин в сутки, большинство из них — фуры, а также очистить воздух. По новой трассе уже пустили грузовики в сторону зоны СВО, они везут гуманитарную помощь. Полноценное движение откроют уже в 17:00 29 октября.

Строительство стартовало в декабре 2021 года, федеральный проект полностью завершили за 3 года. Сергей Цивилев согласовал его еще на посту губернатора Кузбасса. Протяженность скоростной автомобильной трассы — около 48 километров, она соединяет федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» с запада на восток и минует территорию города.

Помимо Цивилева, на открытии присутствовали губернатор Кузбасса Илья Середюк и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Стоимость строительства составила 3,7 миллиарда рублей, в работе применили ряд уникальных технологий.