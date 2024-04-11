Тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе построен на 70%

Бочкарев: тоннель на пересечении МСД с Симферопольским шоссе готов на 70%

Окончено устройство стен из свай и железобетонной плиты перекрытия на участке МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данный момент строительная готовность тоннеля достигла порядка 70%. Его длина превышает 128 метров, высота тоннеля – более пяти метров. Для каждого направления движения в тоннеле будет по три полосы. Предусмотрены также наружные и внутренние полосы безопасности», – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что на рамповых участках и в закрытой части уже полностью разработали грунт. Это позволяет приступить к устройству плиты лотковой части тоннеля из монолитного железобетона. Она запланирована из двухслойного асфальтобетонного покрытия.

«В настоящий момент ведутся работы по устройству выравнивающих стенок и обеспечению гидроизоляции сооружения», — сказал Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, по технологии стены тоннеля, которые выполнили из буронабивных и буросекущих свай, покрывают выравнивающим слоем бетона. Для отвода воды делают двускатное перекрытие тоннеля с поперечным уклоном.

«Водонепроницаемый контур внутри закрытой части тоннеля и на его рамповых участках будет выполнен с использованием наплавляемой гидроизоляции. По завершении бетонных работ на внутренних стенах будут размещены навесные металлокерамические панели», – пояснил Кравцов.

Он добавил, что для облицовки плиты парапетов рамповых участков и наружных стен смонтируют гранитные полированные плиты. Конструкция тоннеля предусматривает служебное помещение, щитовую и аппаратную.

Московский скоростной диаметр является одним из крупнейших дорожно-транспортных проектов России. Бессветофорная магистраль протянулась на 68 км с севера на юг Москвы и позволяет автомобилистам сокращать время в пути.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» реализует несколько участков МСД и Южной рокады, а также создает объекты улично-дорожной сети в Новой Москве и на территориях ряда городских вокзалов и крупных градостроительных проектов Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что в сентябре 2023 года открыли движение по основному ходу МСД. Каждый день по диаметру проезжает около 400 тыс. машин.