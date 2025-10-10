Толково придумано: москвичи меняют номера авто на европейские ради парковки

Москвичи меняют номера авто на европейские, чтобы не платить за парковку

Москвичи нашли новый способ уклонения от оплаты парковки: они заменяют свои регистрационные знаки на европейские, чтобы обмануть систему. Из-за отсутствия данных об иностранных номерах в базах выписывание штрафов становится невозможным, сообщает SHOT .

В последнее время на парковках Москвы участились случаи использования иностранных номерных знаков. Автовладельцы, прибыв с российскими номерами, производят замену на европейские, чаще всего немецкие, а российские номера убирают в салон или багажник. Сотрудники АПП зачастую оказываются бессильны в отношении таких автомобилей — ни штраф, ни эвакуация невозможны из-за отсутствия данных в системе, где содержатся только номера стран СНГ.

Даже ГАИ не может установить владельца, если только номер не находится в розыске Интерпола. Таким образом, офисные работники получают возможность оставлять свои автомобили на весь день, экономя около 140 тыс. рублей в месяц, которые им пришлось бы заплатить за ежедневные штрафы за парковку.

Однако при выявлении подобного нарушения водителям грозит крупный штраф, достигающий полумиллиона рублей, а также лишение водительских прав.

Ранее для «бесплатной» парковки водители изготавливали дубликаты чужих номеров, принадлежащих автомобилям, похожим на их собственные. В этом случае штрафы приходили владельцам оригинальных номеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.