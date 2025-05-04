TOI: авиакомпании отменили рейсы в аэропорт Тель-Авива после ракетного удара
Фото - © Alexei Tavix / Фотобанк Лори
Авиационные компании начали ставить на паузу рейсы в Израиль. Это произошло после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Times of Israel (TOI).
Временно отменили авиарейсы в Израиль WizzAir, Swiss, Lufthansa Airlines, Brussels Airlines, Eurowings. Также на паузу полеты поставили United Airlines, Air France, ITA, Air Canada.
Еще временно приостановили полеты Air India, TUS Airways, Air Europa и Transavia. Рейсы отменили на ближайшие двое суток.
4 мая хуситы сообщили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой. После удара аэропорт временно закрыли.