Тестирование электробуса ЛиАЗ-627400 завершилось в Подмосковье

В Мострансавто успешно завершилась тестовая эксплуатация электробуса ЛиАЗ-627400. Городской низкопольный электробус большого класса производства Ликинского автобусного завода с июля проходил тест-драйв на маршруте № 3 «Арена Химки — ул. Дружбы» в Химках, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За время тестирования пассажиры совершили в электробусе более 53 тыс. поездок. Однако эксплуатационные испытания включали в себя не только работу машины на линии, но и оценку возможностей проведения плановых технических обслуживаний и текущих ремонтов на территории филиала компании — МАП № 8 г. Химки. Специалисты Мострансавто собирали данные и оценивали эффективность электробуса, заявленные технические и эксплуатационные характеристики.

По результатам проверки качества сборки, регулировок, отделки и окраски замечаний выявлено не было. Тестовый период показал, что автобус справляется с поставленными задачами. Свои выводы по результатам опытных испытаний озвучили и водители. Сотрудники положительно оценили проходимость, плавность хода и хорошую обзорность машины, удобную мультиплексную систему, которая позволяет контролировать работу основных узлов и агрегатов, комфортное водительское кресло. Установленное климатическое оборудование позволяет поддерживать комфортную температуру в автоматическом режиме как в пассажирском салоне, так и в кабине водителя. Среди достоинств машины также назвали отсутствие шума и вибрации. Среднесуточный пробег электробуса составил 130 км, а общий пробег за период испытаний — 6 тыс. км.

Электробус ЛиАЗ-627400 — экологичный транспорт, обеспечивающий полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Его вместимость — 85 человек. Для удобства и безопасности пассажиров электробус оборудован системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором 360 градусов, системой климат-контроля, USB-разъемами для подзарядки мобильных телефонов, информационными экранами и валидаторами. Для комфорта всех категорий пассажиров в ТС предусмотрены механическая аппарель и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на остановке).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.