Теннисистка из Подмосковья удостоена звания спортсменки года

Церемония награждения ежегодной национальной премии федерации тенниса России прошла в московском кинотеатре «Художественный».

«Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Очень приятно получить эту награду, потому что было проделано очень много сложной работы. Этот приз для меня — очень большой бонус. Хотелось бы присутствовать лично на этой премии, но за меня получит награду очень важный человек», — сказала Мирра Анедреева в видеосообщении, записанном для церемонии.

Награду спортсменка получила дистанционно, так как сама не смогла присутствовать на награждении.

В 2025 году 18-летняя Мирра Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). На турнирах «Большого шлема» дважды доходила до четвертьфиналов — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Кроме того, она дошла до четвертого круга на Australian Open и третьего на US Open. В парном разряде (вместе с Дианой Шнайдер) спортсменка завоевала два титула, включая крупный турнир в Майами, и дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и четвертьфинала открытого чемпионата США. 2025 год Мирра Андреева завершила на девятой строчке мирового рейтинга.

