Телогрейки в помощь: под Волгоградом жители спасают мост

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Под Ленинском в Волгоградской области жители пытаются укрепить мост при помощи телогреек, сообщает «ФедералПресс» .

«Дорожники несколько месяцев назад экстренно «укрепили» мост деревянными досками и фрагментами старых бетонных свай. Однако теперь он стал разрушаться сильнее», - сказали журналистам очевидцы.

Мост соединяет сразу несколько населенных пунктов. Администрация сможет решить проблему только к 2026 году.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров призвал решать демографические проблемы регионе при помощи мигрантов. По его словам, необходимо создавать условия для привлечения в область людей репродуктивного возраста, уважающих культуру и истории России и разделяющих традиционные ценности.

Также под конец своего срока Бочаров сравнил нынешнюю ситуацию в Волгограде с периодом восстановления города после Великой Отечественной войны.