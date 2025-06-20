Будущий флагман LADA AZIMUT станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Презентацию на ПМЭФ провели Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Для Сбера это первый опыт подобного соглашения с автопроизводителем, и нам еще предстоит решить много сложных задач, чтобы обеспечить международный уровень работы умного помощника на борту. Следующим шагом должно стать подключение к искусственному интеллекту, чтобы, например, умный помощник мог сам вызвать помощь при необходимости или подсказать, что нужно сделать, чтобы машина завелась. Подчеркну, что впервые в России очень бюджетная машина будет иметь весь набор современных сервисов, которые обычно ставят в значительно более дорогие машины. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова и всю команду АВТОВАЗа за очень продуктивное сотрудничество и надеюсь, что автомобиль в самое ближайшее время станет доступен всем клиентам АВТОВАЗа», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Это важная веха сотрудничества Сбера и АВТОВАЗа в сфере цифровизации производства и интеграции высокотехнологичных продуктов в автомобильную продукцию автоконцерна, а также в рамках стратегии развития экосистемы продуктов и сервисов Сбера для автолюбителей.

С AI-помощником на базе GigaChat можно будет:

строить маршруты, звонить и управлять музыкой и системами авто без лишних касаний экрана;

слушать миллионы треков в Звуке с подпиской СберПрайм;

платить на заправках онлайн благодаря сервису «Заправить авто»;

ориентироваться по картам 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах;

авторизация со Сбер ID даст доступ к расширенному функционалу сервисов Сбера и партнеров.

«Благодарю Сбер и его партнеров за разработку новой мультимедийной системы, которая, уверен, выведет опыт цифрового взаимодействия с автомобилем на новый уровень. Внедрение системы на новейшем кроссовере LADA AZIMUT дает ему еще больше неоспоримых конкурентных преимуществ за счет глубокой интеграции сервисов в электронную инфраструктуру автомобиля», — подчеркнул президент АВТОВАЗа Максим Соколов.