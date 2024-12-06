Техноблогер Wylsacom за 6,5 лет нарушил ПДД 1130 раз

Популярный видеоблогер Wylsacom, настоящее имя которого Валентин Петухов, за последние шесть с половиной лет совершил 1130 нарушений правил дорожного движения. В 2024 году блогеру выписали 387 штрафов, сообщает Постньюс .

В настоящее время Петухов владеет как минимум пятью автомобилями: Mercedes-Benz AMG G63, BMW M5 Competition, Ford Mustang, Mercedes-Benz SL55 и Zeekr 001. Общая стоимость его автомобилей составляет около 45 миллионов рублей.

Сумма штрафов на всех машинах превысила 932 тысячи рублей. При этом большая часть штрафов относится только к двум автомобилям: 474 штрафа на Mercedes-Benz AMG G63 и 450 на BMW. За исключением трех, большинство штрафов были оплачены.

С июня 2018 года по ноябрь 2024 года Петухова в основном штрафовали за: превышение скорости (1022 раза), несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (41 раз), неуплату проезда по платным участкам дорог (26 раз).

По крайней мере дважды его автомобили были зафиксированы при проезде на красный свет. Также дважды машины, зарегистрированные на Петухова, попадали в ДТП. О первой аварии с Zeekr 001 блогер сам рассказал в начале года, а вторая произошла в октябре, когда Mercedes SL55 блогера врезался в Range Rover.