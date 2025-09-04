Техническую исправность 465 школьных автобусов проверили в Подмосковье

Управление регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья совместно с областной Госавтоинспекцией проверили готовность 465 школьных автобусов к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Проверку прошли автобусы из 31 муниципального образования, на которых осуществляется перевозка школьников. По итогам проверки все 465 автобусов готовы к перевозке детей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольшее число автобусов было проверено в Волоколамском округе, Подольске, Ступине, Воскресенске, Шатуре. Инспекторы проверяли наличие тахографов, исправность тормозной системы, рулевого управления и внешних световых приборов, а также оценивали износ протектора шин.

Кроме этого, школьные автобусы должны быть оснащены системой спутниковой навигации «Глонасс», сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями.

Также в салоне автобусов должны быть установлены сигнальные кнопки «Просьба об остановке», а место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.