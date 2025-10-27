ТАСС: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия туристов

Аэропорт Лаппеенранты, расположенный в южной Финляндии, приостановит свою деятельность до конца 2025 года. Причина — резкое сокращение потока туристов из России, ставящее под вопрос дальнейшее существование воздушной гавани, сообщает ТАСС .

Согласно их заявлению, с 30 октября и до последних минут 31 декабря диспетчерская служба аэродрома будет неактивна, и управление заходами на посадку осуществляться не будет.

Источник агентства отметил, что возможность организации отдельных, единичных рейсов сохраняется, но для этого потребуется оформление специальных запросов. Информация о режиме работы аэропорта в последующем году пока отсутствует.

Ранее звучали предупреждения о возможной остановке работы аэропорта Лаппеенранты из-за финансовых потерь, вызванных отсутствием российских туристов. По информации Yle, в 2011 году этот аэропорт занимал пятое место в Финляндии по объему международных перевозок, причем основная часть пассажиров прибывала из Санкт-Петербурга.

Снижение пассажиропотока из России началось еще в 2014 году, а пандемия и украинский кризис только усугубили ситуацию. Городские власти на протяжении десятилетия инвестировали около 12 миллионов евро в год в поддержание работы аэропорта. Однако, дальнейшая его деятельность под вопросом из-за позиции Евросоюза, не одобряющего государственную поддержку убыточных аэропортов.

Позднее представители аэропорта сообщили о временном закрытии диспетчерской службы аэродрома с 24 по 28 октября, а 29 октября аэропорт будет работать с 17:00 до 21:00 по московскому времени. Ожидается прибытие одного рейса с острова Родос.

