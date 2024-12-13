Тарифы общественного транспорта изменятся в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье стоимость проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте изменится с 1 января, а на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении со 2 января 2025 года, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

С 1 января стоимость проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте составит:

59 рублей при оплате картами «Стрелка», «Тройка» (с 1 по 10 поездку) в городском и пригородном сообщении до 5 км, в пригородном сообщении свыше 5 км — 59 рублей плюс 6 — 8 рублей за каждые следующие 2,5 км;

60 рублей при оплате банковской картой в городском и пригородном сообщении до 5 км, в пригородном сообщении свыше 5 км — 60 рублей плюс 6 — 8 рублей за каждые следующие 2,5 км.

Плата за поездку по единой транспортной карте (или банковской карте) «учащегося» и «льготной» составит 29,5 рублей в городском сообщении и пригородном сообщении до 5 км, с увеличением на 3-4 рубля за каждые 2,5 км в пригородном сообщении (свыше 5 км).

Скидка, которая предоставляется пассажирам и зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка», не изменится и составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для держателей карты «учащегося» начиная с 36-й поездки скидка составит 99%.

Автобусный парк Подмосковья один из самых крупных в Восточной Европе. На территории региона работает свыше 1,9 тыс. маршрутов и порядка 8,5 тыс. единиц общественного транспорта. Для повышения качества поездок пассажиров на маршруты уже вышло 900 автобусов, еще порядка 300 транспортных средств уже закупили, которые начнут выходить на линию уже в конце года.

В пригородном железнодорожном сообщении тариф в электричках со 2 января составит 48 рублей за одну пригородную зону и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение тарифных зон. Тариф в пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» составит 84 рубля (с учетом бесплатной пересадки на метро), банковской картой — 91 рубль.

Для пользователей проездными билетами без лимита поездок в зоне «Пригород» стоимость билета на 30 дней составит 3 750 рублей, на 90 дней — 9 600 рублей, а безлимитного «проездного» на 1 год — 28 тыс. рублей.

Всего в Московском регионе 10 железнодорожных направлений и Большое кольцо Московской железной дороги, по которым курсируют более 600 пригородных электропоездов, а также курсируют поезда по четырем Московским центральным диаметрам, позволяя быстро и с комфортом добраться по маршрутам МЦД: «Одинцово-Лобня», «Нахабино — Подольск», «Зеленоград — Раменское» и «Апрелевка — Железнодорожный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.