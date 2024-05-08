Таможня Литвы перехватила две Tesla Cybertruck, опасаясь их попадания в Россию

Литовская таможня не пропустила в РФ две Tesla Cybertruck из-за санкций

Криминальная таможенная службы Литвы отчиталась о задержании двух машин Tesla Cybertruck, которые, предположительно, могли везти в Россию. Перехват автомобилей правоохранители объяснили действием антироссийских санкций, сообщает «Sputnik Литва» .

Ситуация произошла 7 мая на пункте пропуска «Шальчининкай» у белорусской границы. Таможня не пропустила пару Tesla Cybertruck, общая стоимость которых превышает 200 тыс. евро.

Правоохранители заподозрили, что авто могут вывезти в РФ и поставить там на учет. Если это будет сделано, то, по мнению Криминальной таможенной службы, станет нарушением санкционного режима против России.

Водителей двух Tesla отпустили после допроса, однако автомобили задержали. По данному факту инициировано досудебное расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций.