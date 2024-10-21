Таксистов Ступина проверят на обеспечение безопасности пассажиров

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С 21 по 27 октября отделом Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Ступино проводится профилактическое мероприятие «Такси», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные цели мероприятия — обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

В целях повышения уровня обеспечения безопасности транспортных средств, связанного с техническим состоянием подвижного состава, усиления ответственности владельцев за соблюдение требований законодательства в области технического осмотра на территории округа проводится профилактическое мероприятие «Технический осмотр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.