Таких не берут в пилоты: врач рассказал об особенностях личности летчиков

Сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово», президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба заявила, что для качественной работы пилотом необходимы определенные свойства личности: им точно не сможет человек с истерическими чертами, сообщает Газета.ru .

«Профессиональный отбор пилотов проходит в несколько этапов. На первом этапе курсанты, подающие документы, проходят врачебно-летные экспертные комиссии, в состав которых обязательно входит авиационный психолог. Без его заключения решение комиссии не может быть принято», — сказала Верба.

По ее словам, для получения такой квалификации придется пройти психологический отбор и множество тестов — например, СМИЛ, который оценивает психологический портрет, склонности и противопоказания к столь ответственной работе, а также уровень выраженности стресса, устойчивость к психологическим нагрузкам и другое.

Кроме того, специалисты стараются сразу дать прогноз по возможным факторам риска и поведению человека в сложной ситуации.