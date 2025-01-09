Свыше 9,4 млн поездок в новогодние праздники совершили пассажиры Подмосковья

За праздничные новогодние выходные, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 9,4 млн поездок. Наиболее интенсивный пассажиропоток на маршрутах был зафиксирован 29 декабря, когда пассажиры совершили порядка 1,1 млн поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Воспользовавшись услугами «Мострансавто», жители и гости Подмосковья могли посетить праздничные мероприятия, а также туристические достопримечательности региона. Более 4,2 млн поездок было совершено по социальным картам, около 3,5 млн трансакций оплачено банковскими картами, 1,7 млн операций — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Во время праздников на всех транспортных объектах и в автобусах компании были усилены меры безопасности. Для создания новогодней атмосферы предприятие украсило автовокзалы, автостанции и некоторые автобусы. В праздничные дни в ТС звучало поздравление с Новым годом и Рождеством от Деда Мороза из Великого Устюга, на информационных экранах в салонах транслировались детские рисунки конкурса «Новогодний автобус», а на некоторых маршрутах пассажиров встречали водители в костюмах Деда Мороза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.